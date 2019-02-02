Мази для лечения рожистого воспаления

При рожистом воспалении кожи не обойтись без антибактериальных препаратов, подавляющих размножение и уничтожающих патогенные микроорганизмы. Основу терапии составляют наружные средства, содержащие антибиотики или вещества с бактерицидным действием.

Понятие и основы лечения рожистого воспаления

Рожистое воспаление или рожа - заболевание, спровоцированное бета-гемолитическим стрептококком и характеризующееся инфекционно-воспалительным процессом, поражающим кожные покровы, слизистые оболочки и прилежащие ткани. Чаще всего поражает голени и открытые участки тела, подвергающиеся механическим повреждениям и трению одеждой.

Причины и факторы риска рожистого воспаления:

наличие ран, царапин, трещин на коже; переохлаждение или перегрев организма; хронические заболевания вен на ногах; авитаминоз, истощение организма; наличие дерматологических заболеваний; иммунодефицитные заболевания; сосудистые патологии; лимфостаз; затяжная депрессия, переутомление организма.

Лечение рожистого воспаления кожи должно быть комплексным и включать в себя системные антибиотики, противовоспалительные препараты, иммуностимуляторы и наружные средства. Особое внимание уделяется мазям с антибактериальным и антисептическим действием, подавляющим размножение патогенных микроорганизмов.

Мазь Ируксол

Ируксол - комбинированное средство с двумя активными компонентами - антибиотиком левомицетином и клостридилпентидазой. Антибиотик подавляет размножение патогенных микроорганизмов, предотвращает распространение инфекции и развитие сопутствующих осложнений.

Клостридилпентидаза - фермент, стимулирующий эпителизацию, грануляцию и очищение пораженного участка от некротических масс. Сочетание двух действующих веществ направлено на предупреждение прогрессирования очага в размерах, регенерацию и смягчение пораженных тканей.

Ируксол назначают в составе комплексной терапии одновременно с системными антибиотиками, чтобы ускорить процесс выздоровления.

Перед обработкой пораженного участка не рекомендуется пользоваться Мирамистином, Хлоргексидином, раствором йода, Фурацилином и средствами на спирту, так как они снижают терапевтическое действие Ируксола. Чтобы эффект от лечения усилился, перед нанесением мази нужно увлажнить раневую поверхность физиологическим раствором.

Наносить Ируксол нужно тонким слоем не более 2 мм., на всю пораженную область, сверху наложить стерильную марлевую салфетку и зафиксировать бинтами или пластырем. Повторять два раза в день - утром и перед сном на протяжении 2 недель.

Противопоказания к применению:

тяжелые патологии печени и почек; псориаз; грибковое поражение кожи; гемолитическая желтуха; период беременности и лактации.

При появлении аллергических реакций в виде кожной сыпи и контактного дерматита Ируксол нужно отменить и заменить наружным средством с другими действующими веществами.

Ихтиоловая мазь

На ранних стадиях рожистого воспаления лечение антибиотиками может проводиться самыми простыми наружными средствами. К таким относится Ихтиоловая мазь, содержащая ихтаммол - серосодержащее соединение, мощным противомикробным и антибактериальным действием.

Кроме того, ихтаммол обладает следующими свойствами:

снижает болевой синдром; снимает воспаление; подавляет процесс некроза; улучшает микроциркуляцию в коже; ускоряет заживление тканей.

На ранней стадии рожистого воспаления достаточно наносить средство 2-3 раза в сутки на воспаленную кожу, не закрывая повязкой. При изъявлении кожи и некрозе средством пропитать стерильную салфетку и закрепить пластырем или повязкой, которую нужно менять три раза в сутки. Продолжительность терапии определяется в индивидуальном порядке.

Ихтиоловая мазь действует только в области нанесения и не проникает в системный кровоток, поэтому из побочных эффектов отмечаются только аллергические реакции у пациентов с гиперчувствительностью к препарату. Поэтому средство можно использовать в период беременности и лактации, не опасаясь за ребенка.

Мазь Вишневского

При неосложненном рожистом воспалении кожи можно использовать линимент бальзамический или мазь Вишневского. Ее эффективность обуславливается тремя действующими веществами:

Деготь - натуральный антисептик широкого спектра действия. Уничтожает микробы, обеззараживает раневую поверхность, стимулирует заживление тканей и улучшает их питание. Ксероформ - синтетический антисептик с выраженным бактерицидным действием. Оказывает обезболивающее и противовоспалительное действие, подавляет экссудацию, подсушивает раны и ускоряет процессы заживления. Касторовое масло - основное предназначение при лечении рожистого воспаления заключается в стимуляции деления клеток. Обладает легким антисептическим действием.

Мазью Вишневского нужно обильно пропитывать стерильные салфетки, а затем накладывать на всю область воспаления, закрепляя повязкой. Производить обработку пораженного участка следует каждые 12 часов на протяжении 10-15 дней. По рекомендации врача курс лечения можно продлить.

В летний период обрабатываемые участки тела нужно закрывать от солнца, так как мазь может спровоцировать фотосенсибилизацию.

Мазь Вишневского хорошо переносится и редко вызывает аллергические реакции, за исключением индивидуальной непереносимости компонентов. Препарат нельзя использовать при псориазе, грибковых поражениях кожи, анемии, онкологических заболеваниях и тяжелых патологиях почек, не поддающихся лечению.

Эритромициновая мазь

Эритромициновая мазь для наружного применения оказывает бактериостатическое, а при длительном применении или использовании в больших дозировках, и бактерицидное действие. Действующее вещество препарата - эритромицин - мощный антибиотик активный против стрептококковых инфекций.

Перед нанесением мази пораженную поверхность нужно очистить от гнойных масс и омертвевших тканей, затем обработать антисептиком. При легком течении болезни достаточно нанести мазь тонким слоем на область воспаления. При выраженном гнойно-некротическом процессе, средством пропитать стерильную салфетку и наложить повязку.

Противопоказания к применению:

повышенная чувствительность к макролидам; тяжелые патологии почек; печеночная недостаточность; желтуха в анамнезе; беременность и лактация.

Аллергические реакции после нанесения Эритромициновой мази выражаются покраснением и отечностью, высыпаниями, крапивницей, эозинофилией. При индивидуальной гиперчувствительности возможно развитие анафилактического шока.

Стрептоцидовая мазь

Стрептоцидовая мазь - антибактериальный препарат, обладающий высокой активностью против возбудителей рожистого воспаления - стрептококков.

Свойства мази:

останавливает рост и размножение бактерий; подсушивает верхние слои эпидермиса; снимает отек и покраснение; подавляет выработку экссудата; стимулирует регенерацию тканей.

Стрептоцидовую мазь не рекомендуется применять пациентам с запущенными почечными и печеночными патологиями, не поддающимися лечению заболеваниями крови, аллергическими дерматозами и грибковыми поражениями кожи.

Возможные побочные реакции:

аллергические высыпания; зуд, жжение; отечность мягких тканей; покраснение; агранулоцитоз.

Обработка пораженной поверхности должна начинаться с использования антисептика - перекиси водорода или раствора марганцовки. После очищения раны мазь нанести тонким слоем, сверху наложить марлевую салфетку и закрепить повязкой или пластырем. Средняя продолжительность лечения 10-14 дней. При необходимости более длительного использования, следует проконсультироваться с лечащим врачом.

Синтомициновая мазь

Синтомициновая мазь - комбинированное наружное средство с антибактериальным и обезболивающим действием. В составе препарата два действующих вещества - синтомицин и новокаин, а связующим компонентом является касторовое масло, усиливающее терапевтическое действие мази.

Наружные средства с синтомицином выпускаются в нескольких формах, которые представлены в таблице.

Форма выпуска Концентрация синтомицина Особенности применения при рожистом воспалении Мазь 5% Рекомендуется на начальной стадии гнойного процесса и геморрагических высыпаниях. Мазью пропитать стерильную салфетку и закрепить повязкой. Повторять до 8 раз в сутки. Линимент 10% Назначают при выраженном некрозе, чтобы ускорить очищение раны. Наносить тонким слоем на очаг поражения, закрепить стерильной повязкой. Повторять не более 3 раз в день. Эмульсия 1-5% Считается облегченным вариантом линимента. Наносить аналогично, но можно повторять каждые 3-5 часов, в зависимости от тяжести заболевания.

Синтомициновую мазь нельзя использовать при индивидуальной непереносимости действующих веществ, грибковых и вирусных поражениях, а также при выраженном нарушении функций кроветворения. При появлении побочных реакций в виде аллергических высыпаний, препарат нужно отменить.

Мазь Офлокаин

Офлокаин назначают при обширном рожистом воспалении и после хирургического очищения пораженного участка от некротических масс. В составе препарата два действующих вещества:

Офлоксацин - антибиотик фторхиноловой группы. Оказывает бактерицидное действие, воздействуя на различные виды бактерий, в том числе устойчивые к другим видам антибиотиков и сульфаниламидам. Лидокаин - местный анестетик. Снимает болевой синдром, угнетая проведение импульсов по нервным окончаниям.

Гиперсмоляная основа Офлокаина обеспечивает быстрое уменьшение отечности, абсорбирует токсические продукты распада и очищает рану от некротических масс, что позволяет добиться регенерации тканей.

Офлокаин нужно с осторожностью применять пациентам, принимающим противоаритмические препараты 1 класса, так как лидокаин может спровоцировать системные реакции.

Офлоксацин при нанесении на открытые раны проникает в системный кровоток, поэтому его недопустимо использовать в период беременности и лактации. Нежелательно использовать во второй фазе раневого процесса (а период активизации регенерации).

Мазь можно наносить непосредственно на пораженную область или пропитывать ей стерильные салфетки и накладывать на рану. При глубоких изъявлениях Офлокаином пропитывают марлевые тампоны и закладывают полость раны. Сверху накладывают плотную стерильную повязку в несколько слоев. Обработку нужно проводить 1-2 раза в сутки на протяжении 10-14 дней.

Мазь Левомеколь

Левомеколь - комбинированное наружное средство, часто назначаемое при рожистом воспалении любой стадии. В состав препарата входят два действующих вещества: диоксометилтетрагидропиримидин (метилурацил)и хлорамфеникол.

Свойства мази:

оказывает противомикробное и антибактериальное действие; подавляет воспалительный процесс; ускоряет регенерацию; стимулирует созревание и эпителизацию тканей.

На начальной стадии рожистого воспаления Левомеколь мазать тонким слоем, затем пораженную область накрыть марлей и зафиксировать бинтом. При глубоких и гнойных поражениях мазь нужно предварительно подогреть и пропитать ей стерильные салфетки, которые нужно ввести глубоко в раны. Сверху наложить плотную повязку, которую нужно менять утром и вечером.

Побочные реакции:

аллергические высыпания; зуд и жжение; отечность и покраснение; дерматит; крапивница; ангионевротический отек.

При длительном лечении или после обработки поражений большой площади, возможно появление системных реакций в виде слабости или головокружения. Такие симптомы требуют замены препарата на другое наружное средство.

Мазь Левосин

Левосин - аналог Левомеколя, но незначительно отличается по составу. Кроме метилурацила и хлорамфеникона в Левосине присутствуют тримекаин и сульфадиметоксин. Тримекаин - мощный анестетик местного действия, снимающий болевой синдром и облегчающий самочувствие больного. Сульфадиметоксин - сульфаниламидное вещество продолжительного действия, обеспечивающее уничтожение возбудителя заболевания.

Сочетание четырех активных компонентов расширяет антибактериальную активность препарата и способствует быстрому выздоровлению.

Основное противопоказание к применению Левосина - индивидуальная гиперчувствительность пациента к основным и вспомогательным компонентам препарата. Кроме того, мазь не рекомендуется использовать при грибковых поражениях кожи, псориазе, экземе и патологиях органов кроветворения.

Возможные побочные реакции:

зуд и жжение; гиперемия и отечность; различные высыпания; ангионевротический отек; дерматит; крапивница.

Перед применением Левосин нужно подогреть до 36°С, затем пропитать мазью салфетки и наложить на очаг поражения. При глубоких ранах можно вводить лекарство с помощью шприца или катетера, а затем наложить повязку. Обработку рекомендуется проводить раз в сутки перед сном, но при запущенном заболевании можно менять повязку два раза в день.

Эффективность антибактериальных мазей

Наружные средства с антибиотиками при рожистом воспалении необходимы, так как процесс начинается на поверхности кожи и системных препаратов недостаточно, чтобы остановить размножение патогенных микроорганизмов. Кроме того, у многих пациентов существуют противопоказания к приему пероральных антибиотиков из-за патологий внутренних органов или аллергических реакций.

Перед назначением антибактериальных средств рекомендуется провести бак-посев, чтобы подобрать препарат, к которому бактерии будут наиболее чувствительны.

Наибольшая эффективность от применения антибактериальных мазей достигается при регулярном использовании.

Если пропускать перевязку или не закончить лечение до конца, существует высокая вероятность развития устойчивости возбудителей к антибиотикам или развития рецидива. Поэтому для успешного выздоровления необходимо четко придерживаться всех врачебных назначений и ежедневно очищать очаг от некротических масс.